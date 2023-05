Governo atendeu Deputada Lia e lotes do Guaviral serão regularizados

O Governo do Estado atendeu um pedido da Deputada Estadual Lia Nogueira (PSDB) e devolveu ao município de Dourados parte da área onde está a Comunidade Guaviral. Uma escola estadual foi construída e a área destinada ao espaço de lazer foi ocupada por famílias carentes que edificaram suas residências e estão de posse dos terrenos há cerca de oito anos.

Com a decisão a prefeitura de Dourados pode fazer a regularização e titularização dos espaços utilizados pelos moradores que passaram a ter a posse dos terrenos, permitindo que melhorias sejam feitas, tanto pelo poder público, como pelos próprios moradores que hoje sofrem com a falta de infraestrutura e saneamento básico.

A regularização da Comunidade Guaviral é uma antiga reivindicação de Lia Nogueira. Ainda como vereadora de Dourados ela já mantinha contatos com o Governo do Estado e como deputada fez o requerimento em março deste ano pedindo uma solução para o impasse que literalmente tira o sono dos moradores do local e o pedido foi atendido pelo governador Eduardo Riedel.

“É muito mais que um título de propriedade. É dignidade para pais e mães de família. São sonhos que se tornarão realidade e isso não tem preço. Só falta agora a prefeitura fazer a parte dela e atender os moradores que esperam há quase dez anos pela regularização dos terrenos”, disse Lia Nogueira.

A informação de que o Estado devolveu a área ocupada levou alívio e alegria aos moradores do local que agora esperam o desenrolar do processo administrativo e enfim verem o sonho da casa própria se tornar realidade. No local moram 32 famílias em condições precárias já que não há como realizar melhorias sem antes acontecer o processo de regulação por parte da Prefeitura de Dourados.