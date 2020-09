Reivindicada no Governo Presente, pavimentação da MS-386 começa a mudar o cenário entre Japorã e Iguatemi. Por meio do Governo do Estado a obra vem sendo executada pela Agesul. O asfaltamento da rodovia foi a principal reivindicação apresentada pelas lideranças políticas e pela comunidade de Japorã, durante a quinta etapa do Governo Presente, realizada em Naviraí no final de outubro do ano passado. O asfalto começou a mudar o cenário de uma rota importante para pecuaristas e agricultores da região.

Estão sendo investidos mais de R$ 60 milhões nesse projeto, selando mais uma promessa do governador Reinaldo Azambuja. O início da obra foi comemorado pelas lideranças políticas e do setor rural em maio deste ano, em reunião realizada no Distrito de Jacareí. Durante o encontro, o prefeito de Japorã, Paulo César Franjotti, afirmou que a obra era esperada há décadas pela comunidade.

Há 35 anos o produtor rural Luiz Venâncio da Silva enfrenta a estrada de chão, sonhando com o alívio que o asfalto traria um dia. “Estou há 35 anos sofrendo. Passar a máquina já não adiantava mais. Com o movimento intenso de caminhões, a estrada ficava ruim já no dia seguinte depois da manutenção. Só temos a agradecer ao governador por essa obra”, disse.

A obra teve início em maio de 2020, iniciando o asfalto pelo município de Iguatemi, onde já foram feitos 3,7 quilômetros de pavimentação. Agora, os trabalhos avançam pelo outro lado, por Japorã. O prazo para conclusão do serviço é dezembro de 2021, totalizando 600 dias consecutivos.