Governo Biden anuncia US$ 11 bi para projetos rurais de energia limpa

Cooperativas elétricas rurais, serviços públicos e outros fornecedores de energia em breve poderão solicitar quase 11 bilhões de dólares em doações e empréstimos para projetos de energia limpa, financiados pela Lei de Redução da Inflação de 430 bilhões de dólares, sancionada em agosto passado, disse o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na terça-feira.

A expansão da energia limpa para as comunidades rurais é fundamental para atingir a meta do governo de zero emissões líquidas até 2050, disseram autoridades a jornalistas em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

“Este é um dia emocionante e histórico e continua um esforço contínuo para garantir que a América rural participe plenamente da economia de energia limpa”, disse o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, na teleconferência.

As cooperativas elétricas rurais poderão solicitar a partir de 31 de julho 9,7 bilhões de dólares em doações para a implantação de sistemas de energia renovável, emissão zero e captura de carbono, informou o Departamento de Agricultura (USDA).

Desenvolvedores de energia renovável e provedores de serviços elétricos, como concessionárias municipais, poderão solicitar a partir de 30 de junho outros 1 bilhão de dólares em empréstimos parcialmente perdoáveis, para financiar projetos de energia eólica, solar, geotérmica, de biomassa e outros projetos de energia renovável, disse o USDA.

Em um evento na Casa Branca nesta terça-feira para marcar o investimento, a senadora Debbie Stabenow, de Michigan, presidente do Comitê de Agricultura do Senado, disse que os fundos eram “uma parte importante de como nos comprometemos com a América rural”.

“Trata-se de dizer às pessoas da zona rural da América que queremos que você fique lá, queremos que seus filhos voltem para casa e tenham uma vida de qualidade lá”, disse.