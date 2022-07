Trezentos e três novos peritos da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tomaram posse dos cargos nesta segunda-feira (4) em cerimônia conduzida pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. São peritos criminais, médicos legistas, agentes de Polícia Científica e papiloscopistas que vão trabalhar em unidades de perícia das 79 cidades de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Sejusp, os empossados foram aprovados em todas as fases do concurso público iniciado em 2021. O processo seletivo recebeu mais de 10,7 mil inscrições. Inicialmente, o concurso previa a nomeação de 273 profissionais, mas o número de vagas foi ampliado pelo Governo do Estado. Os aprovados passaram por curso de formação policial realizado de março a junho deste ano, com 600 horas/aula.