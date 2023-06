Governo contrata novas obras para Campo Grande e Três Lagoas

Dando sequência aos investimentos que promovem o progresso e melhoram a infraestrutura do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul contratou novas obras para os municípios de Campo Grande e Três Lagoas, nesta sexta-feira (16).

Os contratos com as empresas que vão construir uma ponte de concreto no município do interior e pavimentar ruas da Capital foram divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Conforme os documentos, a empresa Tercam Construções será responsável pela construção de uma ponte de concreto armado sobre o Córrego Pombinho, em Três Lagoas. A obra terá investimento de R$ 1,5 milhão e deve ser concluída em um prazo de 120 dias consecutivos, contados a partir da liberação do início do serviço.

Já em Campo Grande será executada a obra de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento na Avenida Principal n° 2 e em parte da Rua Principal n° 7, ambas no Indubrasil, em um investimento de R$ 2,4 milhões. A empresa responsável, R.R Construção Civil, terá 360 dias consecutivos para terminar a obra, contados a partir da liberação do documento que autoriza o início do serviço.

A obra no Indubrasil é a segunda etapa da pavimentação que teve início na região em 2017, em benefício de moradores, trabalhadores e indústrias.

Detalhes sobre as novas contratações podem ser conferidos a partir da página 45 do DOE-MS, disponível em https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11186_16_06_2023.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Edemir Rodrigues/Arquivo