Governo contrata novo investimento para o aeródromo de São Gabriel do Oeste

O Governo do Estado contratou a obra de implantação de cerca operacional no aeródromo de São Gabriel do Oeste. O melhoramento da estrutura faz parte do plano aeroviário de Mato Grosso do Sul, que vai destinar cerca de R$ 250 milhões para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de todas as regiões.

Segundo contrato divulgado nesta semana pela Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), o investimento na obra do cercamento do aeródromo de São Gabriel terá investimento de R$ 213,6 mil.

A obra deverá ser executada em um período de 180 dias consecutivos, contados a partir da data de autorização do início do serviço.

Conforme já anunciado, a secretaria também trabalha no projeto de pavimentação da pista do aeroporto de São Gabriel do Oeste.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Arquivo