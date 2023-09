Governo contrata obra de pavimentação do Loteamento Nercílio Ferreira Leal, em Inocência

O Governo do Estado contratou a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais do Loteamento Nercílio Ferreira Leal, em Inocência. O contrato foi publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) no Diário Oficial Eletrônico desta segunda-feira (18).

Com investimento de R$ 2,3 milhões, serão pavimentados trechos das seguintes vias: Avenida Albertina Garcia Dias, Rua Joaquim Marques da Silva, Rua José Luís de Freitas, Rua João Vieira de Freitas, Rua Agostinho G. Leal, Rua Durcelina B. Ferreira e Rua Pedro Paulo de Queiroz. No local, a Prefeitura de Inocência pretende construir casas populares com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para atender a demanda por habitação na cidade, que em breve vai receber a construção da maior fábrica de celulose do mundo, da empresa chilena Arauco. Todo o serviço de pavimentação e drenagem do loteamento deverá ser executado em um prazo de até 180 dias consecutivos, contados a partir da liberação do documento que autoriza o início das obras. Mais investimentos Autarquia de obras do Governo do Estado, a Agesul, vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), também divulgou investimentos para outros quatro municípios nesta segunda. Foram publicados o convênio de R$ 78.162,02 com a Prefeitura de Miranda, para a obra de reforma e adequação do Estádio Municipal Nelson Fonseca Farias; o lançamento da licitação para elaboração de projeto executivo de engenharia de pavimentação de 49 quilômetros da MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia; e o lançamento da licitação da obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Coxim. Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Chico Ribeiro