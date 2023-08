Governo contrata obra de recapeamento para 10 ruas de Bodoquena

O Governo do Estado contratou a obra de recapeamento de 10 ruas de Bodoquena. O documento que formaliza a contratação foi publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) no Diário Oficial Eletrônico.

Conforme projeto da Deiurb (Diretoria de Empreendimentos de Infraestrutura Urbana), serão recapados trechos das ruas Manoel da Silva, Filintro F. Cunha, José Roque de Carvalho, Venâncio de Freitas, Guilherme Maidana, Irma Pastorinhas, 13 de Maio, Assembleia de Deus, Manoel Pinho e Antônio José Neto.

Serão revitalizados mais de dois mil metros de ruas, em um investimento de R$ 1,3 milhão. A obra deverá ser realizada em um prazo de 180 dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Início dos Serviços (OIS).

Mais detalhes podem ser obtidos a partir da página 43 da edição nº 11.254 do DOE-MS, disponível no link https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11254_30_08_2023.

Outro investimento divulgado pela Agesul na mesma edição do DOE-MS foi a contratação do projeto executivo de engenharia para construção de duas pontes, sendo uma sobre o Rio Perdido, na Estrada do Curvelo, divisa de Jardim com Porto Murtinho, e outra sobre o Rio Salobra, na MS-339, em Bodoquena.

Bruno Chaves, Seilog

Foto: Edemir Rodrigues/arquivo