O Governo de MS, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (17), a convocação para inspeção médica de 248 agentes penitenciários aprovados no concurso da Agepen.

O edital lista local, data e horário, além dos documentos, avaliações, exames e trajes necessários à inspeção, que será realizada pela Junta Médica Pré-Admissional da Ageprev, na Diretoria de Perícia Médica Previdenciária da Agência Previdenciária do Estado, localizada na Rua Franklin Roosevelt, 68 no Jardim Aclimação em Campo Grande.

Segundo o documento, os candidatos considerados aptos serão convocados para posse e escolha de vaga para lotação nas unidades da Agepen, de acordo com a classificação obtida no concurso e com as vagas disponibilizadas, mediante edital próprio.

A publicação traz ainda, considerações sobre restrições decorrentes do enfrentamento à Covid-19 e informações sobre a fase de Investigação social. O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do Estado, entre as páginas 25 e 32.

Titular da SAD, a secretária Ana Nardes destacou o compromisso firmado pelo governador Reinaldo Azambuja com a categoria. “As nomeações asseguram melhorias efetivas para o Sistema Penitenciário Estadual”, considera a gestora ao ressaltar que no total, 858 agentes foram nomeados nesse governo.

Formados no ensino superior, os novos integrantes da Agepen vão trabalhar nas áreas de Assistência e Perícia; Administração e Finanças; e Segurança e Custódia em presídios por todo o Mato Grosso do Sul. A distribuição ocorrerá conforme estratégia da Agência.