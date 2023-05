Governo de Goiás terá estande próprio e ações para divulgar o agronegócio goiano na ExpoZebu 2023

Em mais uma demonstração de apoio e reconhecimento à força do agro, o Governo de Goiás estará presente de forma oficial na ExpoZebu 2023. O evento será realizado de 29 de abril a 7 de maio, em Uberaba (MG), sob o comando da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ). O governador Ronaldo Caiado participou da abertura da exposição, no sábado (29/4) no Parque Fernando Costa, onde haverá um estande do Governo de Goiás. O espaço oferecerá informações sobre o agronegócio goiano e terá equipes para tirar dúvidas sobre os programas estaduais ligados ao setor rural.

Após a abertura oficial, uma comitiva de secretários e gestores estaduais seguirá em Uberaba durante toda a programação da ExpoZebu para apresentar projetos, discutir novas ações e fechar parcerias. O estande do Governo de Goiás abrigará equipes das secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Retomada, além da Goiás Turismo e da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Decorado com temas ligados ao turismo rural e à produção agropecuária, o espaço terá estrutura para reuniões e atendimentos e receberá degustações de produtos goianos, como queijos e cachaças. Telas espalhadas pelo ambiente mostrarão estatísticas do agro goiano e informações sobre programas governamentais. A Emater levará mudas de pequi, incluindo a nova variedade comercial do fruto sem espinhos. A chefe de gabinete da Seapa, Paula Coelho, será uma das palestrantes do 14º Encontro Rural Jovem. O evento, que ocorrerá na quinta-feira (4/5), dentro da programação da Expozebu, reunirá 600 jovens do agro para discutir temas relacionados a liderança e sustentabilidade.

“Esta é a primeira vez que o Governo de Goiás terá um estande oficial na ExpoZebu, que é simplesmente o maior evento de pecuária zebuína do mundo. Isso é muito importante porque demonstra, na prática, o apoio do Governo de Goiás ao nosso agronegócio. Temos orgulho do nosso agro, e queremos que o mundo todo conheça o que é feito aqui, que é uma genética de ponta do gado zebu”, afirma o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende. “Outra coisa que queremos mostrar é a união do setor agropecuário em Goiás. Governo, entidades e produtores caminham de mãos dadas em todos os projetos, por isso avançamos tanto”, acrescenta.

Parceria

No início de abril, o presidente da ABCZ, Gabriel Cid, esteve em Goiânia e foi recebido pelo governador Ronaldo Caiado, por secretários estaduais e representantes do setor agropecuário. Na oportunidade eles discutiram desafios enfrentados pela pecuária e Cid oficializou o convite para que o Governo de Goiás participasse da ExpoZebu. Também estiveram no encontro representantes da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Sistema Faeg/Senar/Ifag, Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO).

O Governo de Goiás é parceiro da ABCZ nos programas de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino (Pró-Genética) e Integra Zebu. As iniciativas envolvem diretamente a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Nas feiras do Pró-Genética são ofertados touros melhoradores em condições facilitadas para os pecuaristas goianos. O objetivo é democratizar o acesso a genética de qualidade. Já o programa Integra Zebu tem a missão de recuperar pastagens degradadas incentivando a adoção de sistemas de integração Lavoura e Pecuária (ILP) e Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF).

Goiás é o quarto colocado no ranking de Estados com maior número de participantes no Pró-Genética, e é o primeiro em número de registros de animais junto à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Números

De acordo com a última Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rebanho goiano de bovinos atingiu 24,2 milhões de cabeças em 2021. Naquele ano, em sua quarta alta seguida, o efetivo estadual cresceu 2,8%. O resultado deu a Goiás o segundo lugar entre as unidades federativas com mais cabeças. Ainda segundo o IBGE, os municípios goianos que mais se destacaram na atividade foram Nova Crixás, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Caiapônia, Jussara, Mineiros, Crixás, Jataí, Goiás e Rio Verde.

Um dos motivos que explicam o avanço consistente da pecuária goiana nos últimos anos são as políticas governamentais. De 2019 até agora, o Governo de Goiás e as entidades que compõem o Conselho de Desenvolvimento do Estado autorizaram R$ 1,2 bilhão em financiamentos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para empreendimentos ligados a bovinocultura de corte e leite. Foram 1.108 projetos aprovados no período, proporcionando investimentos em 151 municípios goianos.

Entre 2019 e 2022, Goiás exportou 1,1 milhão de toneladas de carne bovina. A atividade proporcionou um faturamento da ordem de US$ 5,2 bilhões.

A Expozebu

Em 2023, a Exposição Internacional das Raças Zebuínas (ExpoZebu) chega à sua 88ª edição. “ABCZ de Todos” é o tema da feira neste ano – a primeira da nova diretoria da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, presidida por Gabriel Garcia Cid. A expectativa da organização do evento é atrair mais de 400 mil pessoas para o Parque Fernando Costa, em Uberaba (MG), e movimentar mais R$ 350 milhões em negócios.