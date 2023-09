Governo de MS assegura obras de infraestrutra para a Capital que somam investimentos de R$ 146 milhões

O Governo de Mato Grosso do Sul assinou hoje convênios com a Prefeitura Municipal de Campo Grande que assegura obras de pavimentação, drenagem, recapeamento, acessibilidade e sinalização para diversos bairros e regiões no valor de R$ 146 milhões. Os investimentos são frutos de emendas parlamentares da bancada federal, do Governo do Estado e recursos da prefeitura municipal.

“São investimentos robustos que vem sendo construídos para que nenhuma obra fique paralisada e outras que já entregamos como da avenida Cafezais e obras nas Moreninhas”, destacou o governador Eduardo Riedel, durante solenidade ocorrida na tarde desta segunda-feira (11), no auditório da Governadoria, e que contou com a presença de parlamentares estaduais e federais, vereadores, secretários de governo, líderes comunitários, além da prefeita Adriane Lopes, do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), e dos secretários Hélio Peluffo Filho (Infraestrutura e Logística) e Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica).

Riedel ainda afirmou que o resultado na busca dos recursos só foi possível porque existe uma sintonia e parceria entre os entes públicos em prol da população, garantindo asfalto na porta das casas, saúde, escolas e segurança pública.

Com os recursos, estão garantidos melhorias nas regiões central da cidade, Córrego Imbirussu, Ahanduizinho, Bandeira, Lagoa, nos bairros Nashiville, Portal Caiobá, North Park, Jardim Noroeste e Jardim Centenário. As obras abrangem 58 ruas e avenidas da capital.

A prefeita Adriane Lopes agradeceu as bancadas federais e estaduais, vereadores e o Governo do Estado no esforço para destinar os recursos para Campo Grande. “Nós temos um terço da população de um estado puljante e é digno que a população da capital sinta-se assistida”, declarou.

A presidente da Associação dos Moradores do Jardim Noroeste, Valmira Rigotti, falou em nome dos líderes comunitários dos demais bairros. Para ela, a união entre o Estado e a Prefeitura é bem-vinda. “Essas melhorias anunciadas hoje são uma esperança de dias melhores “, afirmou.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Foto: Saul Schramm