Governo de MS autoriza concurso público com 279 vagas para o Hospital Regional

O governador Eduardo Riedel autorizou, nesta quinta-feira (18), a realização de concurso público na Funsau (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) que visa preencher 279 vagas no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

O certame contemplará 119 vagas para profissionais de serviços hospitalares, 140 vagas para técnico de serviços hospitalares e 20 vagas para auxiliares técnicos de serviços hospitalares. “O concurso é uma medida essencial para suprir o déficit de profissionais que enfrentamos atualmente e garantir a qualidade do atendimento prestado à população”, destacou a diretora-presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha.

Segundo a publicação, compete à SAD (Secretaria de Estado de Administração) em conjunto com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Funsau, a realização do concurso, estabelecendo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos, observando os dispositivos da legislação vigente. Confira o detalhamento e quantitativo de vagas:

Profissional de Serviços Hospitalares

Fonoaudiólogo – 5

Assistente Social – 5

Fisioterapeuta – 15

Psicólogo – 4

Farmacêutico – 10

Farmacêutico Bioquímico – 2

Biomédico – 2

Enfermeiro – 30

Engenheiro Clínico – 1

Nutricionista – 1

Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares

Costureiro – 2

Agente Condutor de Veículos – 5

Agente de Serviços Hospitalares – 30

Agente de Farmácia – 20

Técnico em Radiologia – 22

Técnico de Laboratório – 9

Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares

Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

Auxiliar de Lavanderia – 10