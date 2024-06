Governo de MS dá início às obras do aeródromo de Inocência

As obras para a construção de um novo aeródromo em Inocência, na região leste de Mato Grosso do Sul, já começaram. Com um investimento de R$ 15,4 milhões do Governo do Estado, o novo dispositivo contará com a implantação das pistas de pouso e decolagem, de taxiway (que conecta a pista principal ao pátio), do pátio de aeronaves e do alambrado operacional.

Para acompanhar o ritmo de crescimento e desenvolvimento econômico sustentável do município, escolhido para sediar a primeira planta de celulose da Arauco no Brasil, com previsão de início de operação em 2028, o Governo do Estado tem realizado uma série de investimentos em infraestrutura. A obra já possui cerca de 15% de execução e os serviços devem ser finalizados até o meio do ano que vem.

Plano Aeroviário Estadual

O Governo está trabalhando arduamente para concretizar o “maior plano de investimento aeroviário da história do Estado”. O Plano Aeroviário Estadual prevê o investimento de R$ 250 milhões para a construção de novos aeroportos, a estruturação de alguns já existentes, a reforma de outros e a implantação de dispositivos onde não existem.

“A cada dia, Mato Grosso do Sul está mais evidente na rota do desenvolvimento aéreo. Isso atrai novos investimentos, agrega ao trade turístico, atende à demanda de empresários e traz mais pessoas ao nosso Estado”, pontua o secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo Filho.

Esse montante de R$ 250 milhões já está em andamento com o objetivo de fortalecer a infraestrutura aeroportuária em diversas localidades, contribuindo para o crescimento econômico local.

“Essa iniciativa não apenas irá melhorar a infraestrutura do aeródromo, mas também tem o potencial de impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e passageiros, além de fomentar a economia local. Com um olhar voltado para o futuro, essas melhorias prometem trazer impactos positivos e duradouros para a cidade de Inocência e seus habitantes”, defende o superintendente Logístico e coordenador de Transporte Aéreo, Hidroviários e Ferroviários da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza.

De Olho no Desenvolvimento de Inocência

Com uma visão municipalista, o Governo do Estado investe cerca de R$ 52,2 milhões em ações nas áreas da saúde, educação e infraestrutura no município, que tem uma população estimada de 8.404 pessoas (IBGE/2022).

Para alavancar a infraestrutura de Inocência, que tem experimentado um boom econômico nos últimos anos, estão sendo investidos R$ 46,6 milhões em saneamento básico, habitação e obras. Deste montante, cerca de R$ 38 milhões estão destinados a obras concluídas, em execução, a retomar e a executar, incluindo asfalto, drenagem e recapeamento no Distrito de São Pedro; recapeamento de diversas ruas; elaboração de projeto para implantação e pavimentação de 38 quilômetros da rodovia MS-316; asfalto e drenagem no loteamento Nercilio Ferreira Leal; reforma e ampliação da delegacia; e elaboração de projeto para implantação da pavimentação de quase 40 quilômetros da rodovia MS-316, além das obras do novo aeródromo.

Na habitação, o Governo está construindo bases estruturais para 51 casas do Programa Lote Urbanizado da Agehab (Agência de Habitação de MS), em parceria com o município, no valor de R$ 5,7 milhões. Neste segmento em obras a executar e em execução o Governo do Estado está investindo cerca de R$ 847 milhões.

Recentemente, no aniversário da cidade em abril deste ano, o governador Eduardo Riedel lançou um pacote de obras e investimentos. Na ocasião, Riedel visitou o local onde está sendo construído o novo dispositivo. Com investimentos robustos, o Governo do Estado pretende alavancar o turismo na região, facilitar o transporte de cargas e passageiros e fomentar a economia local.