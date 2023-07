Governo de MS decreta ponto facultativo nos dias dos jogos da seleção feminina

Esta edição da Copa do Mundo será a maior da história, com 32 seleções participantes

Treinadora importante do futebol feminino sul-mato-grossense, e jogadora artilheira do futebol Estadual acreditam que a seleção brasileira entrará como favorita em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, contra o Panamá, nesta segunda-feira, às 7h (de MS).

Segundo a diretora do Esporte Clube Comercial, Romilda Campos, que atua há quase duas décadas como treinadora da equipe feminina do clube campo-grandense, a seleção tem tudo para estrear vencendo na Copa.

“Tenho uma expectativa muito boa sobre a seleção, tenho certeza de que elas vão entrar focadas neste mundial, vencendo esse primeiro jogo, sem deixar de estudar os próximos confrontos”, declarou Romilda.

Em entrevista ao Correio do Estado, a treinadora, multicampeã no futebol feminino em Mato Grosso do Sul, também elogiou a técnica sueca da seleção, Pia Sundhage, de 63 anos, que comanda a equipe desde 2019. Ela conduziu o Brasil durante todo o ciclo anterior à Copa do Mundo.

“A treinadora da seleção é muito boa, experiente, tem mudado bastante o time, trazendo meninas novas para o elenco, estávamos precisando dessa renovação que ela fez”, informou.

Perguntada sobre quais devem ser as seleções do grupo do Brasil – composto por França, Panamá e Jamaica – que a equipe brasileira deve ter mais dificuldades em campo, Romilda diz que a França deve ser o principal desafio que a seleção canarinho precisará superar.

Já a Kamila Lobo, jogadora da Serc/UCDB nas modalidades do futebol de campo, e no futsal, acrescentou que a força física das adversárias no qual o Brasil vai enfrentar, pode ser um fator dificultador. “É um grupo muito difícil, são times fisicamente fortes e bem treinados. Mas o Brasil está com um time rápido e habilidoso, acredito que isso irá fazer a diferença para que as meninas da nossa seleção passem de fase”, disse Kamila.

Com relação às jogadoras destaques desta seleção de Pia Sundhage para a Copa do Mundo, Romilda cita a rainha Marta, a atacante Debinha e a lateral Tamires.

“Só de ter a Marta na Copa do Mundo, já é um grande apoio para as meninas mais novas, acho que a Debinha vai se destacar muito neste mundial. Tem a Tamires, que é uma grande jogadora e que está se destacando muito, e a Barbara, que também pode ajudar na experiência dela, além da treinadora, que deve motivar bastante as jogadoras”, analisou.

Kamila também seguiu a mesma linha de Romilda, destacando as atletas Debinha e Tamires, como os grandes nomes desta seleção.

“Acho que a Débinha continuará sendo destaque, assim como a Tamires que vem atuando muito bem no Corinthians e na seleção, a Marta sem comentários torço muito por ela como pessoa, por tudo que fez e faz pela seleção. É lindo de ver!”.

PREPARAÇÃO

A atacante Marta tem feito trabalhos separados do grupo principal da seleção, em razão de um desgaste em sua coxa esquerda.

A própria técnica sueca chegou a dizer que usará a dona da camisa 10 de diversas formas nesta Copa do Mundo, não só como titular, e que a escolha será feita jogo a jogo.

O setor mais bem alinhado e definido da seleção é a defesa, com Letícia; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires.

No meio-campo, há uma disputa de titularidade entre Luana e Duda Sampaio, porém, a seleção deve ter Luana, Ary Borges, Kerolin e Adriana no meio.

Por fim, no ataque, a titular absoluta Debinha deve atuar ao lado de Geyse.

GRUPO DA SELEÇÃO

O Paraná, que chegou à Copa do Mundo após vitória por 1 a 0 contra o Paraguai na repescagem, tem Marta Cox como principal jogadora.

A meio-campista foi a responsável por marcar gols decisivos na classificação da seleção caribenha.



Já a seleção francesa é velha conhecida em Copas do Mundo. Em 2019, ela venceu o Brasil por 2 a 1, nas oitavas.

Destaque da seleção francesa, Wendie Renard chega à sua quarta Copa do Mundo. A zagueira é a sétima maior artilheira do país, com 34 gols.

Khadija Shaw é o destaque da seleção jamaicana. A atacante tem 14 gols por sua seleção e joga a sua segunda Copa do Mundo.

Saiba

A Copa do Mundo Feminina começou no dia 20 de julho e vai até o dia 20 de agosto. Os países sedes desta edição são a Austrália e a Nova Zelândia.

No 2º jogo, no dia 29, o Brasil enfrenta a França, às 6h (horário de MS).