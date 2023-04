Governo de MS define Reajuste Geral Anual e reafirma compromisso de diálogo com categorias

O Governo do Estado definiu em 5% o Reajuste Geral Anual dos servidores públicos e reafirmou estar aberto ao diálogo para discutir as particularidades de cada categoria. O índice está acima da inflação dos últimos 12 meses (IPCA), de 4,65%, e será concedido a partir de 1º de maio.

O anúncio foi feito no fim da tarde desta quarta-feira (19) pelos secretários Pedro Arlei Caravina (Governo e Gestão Estratégica) e Ana Nardes (Administração) aos dirigentes de sindicatos e federações de trabalhadores. Projeto de lei definindo o índice será enviado à Assembleia Legislativa.

Antes, em entrevista, o governador Eduardo Riedel já havia assumido o compromisso de, respeitando a capacidade financeira e os limites impostos pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), repor as perdas inflacionárias. “Vamos procurar sempre fazer a correção. Só não pode ultrapassar o índice de 44% imposto pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) com a folha de pagamento”, disse.

Aos representantes dos servidores estaduais, Caravina lembrou do compromisso e destacou que a gestão vai estar aberta a discutir particularidades de cada categoria. “O governador Eduardo Riedel vai trabalhar para todos os anos aplicar a Revisão Geral Anual. Hoje estamos para reafirmar isso. O diálogo com as categorias vai continuar aberto e isso será permanente. Vamos discutir tudo com muita responsabilidade e transparência”, disse o secretário de Governo.

Já Ana Nardes acrescentou que já tem recebido algumas categorias para discutir pedidos individuais e explicou como o Governo chegou ao índice de aumento. “O governador entende que a Revisão Geral Anual é um direto, mas ele é um índice, um cálculo. Fizemos uma projeção da inflação de 4,65% dos últimos 12 meses, mas o governador entendeu que tinha a possibilidade de fazer melhor e vamos enviar para a Assembleia Legislativa um índice de 5%”, finalizou.