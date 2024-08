Governo de MS discute parcerias para levar benefícios aos ribeirinhos do Pantanal

Para levar melhorias e benefícios aos ribeirinhos do Pantanal, o governador Eduardo Riedel discute parcerias com instituições e ONGs, em ações conjuntas na região. Nesta sexta-feira (30) ele se reuniu com o Movimento União Brasil, para tratar de novos projetos na área de alimentação, assistência e acesso a água potável.

Entre os projetos está a participação da ONG na ação continuada da Defesa Civil junto aos ribeirinhos no coração do Pantanal. “Eles já têm oferecido por meio da Defesa Civil uma comida de preparo rápido, que está sendo distribuída em ação humanitária aos ribeirinhos, junto com as cestas básicas”, explicou o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

Outra parceria em pauta é sobre acesso água potável na região. “Estamos discutindo uma ação com a União Brasil, para uso de equipamentos que permitem pegar uma água do rio e torná-la potável, mesmo equipamento usado no Rio Grande do Sul. Estamos identificando algumas regiões no Pantanal para realizar esta ação”, disse o secretário.

Reunião do governador com o Movimento União Brasil

Dentro deste contexto no Pantanal, ainda foi tratado o possível fornecimento de alimentos para os animais silvestres do bioma. “Nesta questão vamos acionar o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal) para definir que tipo de alimentos poderíamos utilizar nas áreas queimadas. Vamos levantar as demandas para fazer as parcerias com a ONG”, concluiu Verruck.

A fundadora do União Brasil, Tatiana Monteiro de Barros, participou da reunião destacou a parceria no Pantanal. “Nós auxiliamos naquilo que é necessário, dentro das demandas existentes. Oferecemos o que cada entidade solicita e por isso temos vários parceiros. Neste momento estamos auxiliando no Pantanal, Amazônia e na reconstrução do Rio Grande do Sul”.

Atuação

Reunião ocorreu no Gabinete do Receptivo

O Movimento União Brasil foi criado no início da pandemia, em março de 2020. O grupo com atuação nacional é apartidário e reúne voluntários de todo Brasil para atuação em biomas e ações sociais para ajudar quem precisa.

A parceria em Mato Grosso do Sul começou na sua atuação no Pantanal em 2020, período em que o bioma sofreu com os incêndios florestais. Naquela época trabalhou para recuperação e preservação da região e continuou na distribuição de alimentos, kits de higiene, doação de equipamentos, capacitação nas comunidades e parcerias estratégias.