Governo de MS discute práticas inovadoras na gestão de pessoas do setor público

Sob a ótica de promover práticas inovadoras, eficientes e humanizadas, com uma mudança de visão na gestão de pessoas da administração pública, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Administração (SAD) está realizando hoje (24) e amanhã o 3º Encontro de Gestores de Pessoas no Setor Público. O evento pretende ainda oferecer uma perspectiva abrangente aos servidores públicos estaduais e municipais, que atuam na área de gestão de pessoas, nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.

Na abertura do evento, o governador Eduardo Riedel destacou a troca de experiências e discussões com o propósito de oferecer melhores serviços à população num Estado que cresce mais de 6% ao ano e com a terceira menor taxa de desemprego e de extrema pobreza do País.

“Temos uma Escola de Governo forte, atuante, servindo a todos os 58 mil servidores ativos no Estado. Não tem política pública do Estado, do município, ou da União. Tem cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses que dependem das políticas públicas integradas. O “MS alfabetizado” é um exemplo disso, a saúde e a segurança são outros exemplos”, classificou o governador.

Anfitrião do evento, o secretário de Administração, Federico Felini, enfatizou a incessante busca pelo aprimoramento do conhecimento, em práticas inovadoras e humanizadas. “Este evento é fundamental para atingirmos estas metas, para a troca de experiência e o desenvolvimento de novas competências. Com a liderança governador Eduardo Riedel, estamos implementando um plano de gestão pública visando a transformação do Estado de Mato Cruz do Sul em próspero, verde, inclusivo e digital. Durante os próximos dois dias, teremos a oportunidade de ouvir especialistas renomados que compartilharão de suas experiências e conhecimento sobre as tendências e inovação em gestão de pessoas. Este é o momento de absorver todo o conhecimento e aplicá-los em nosso dia a dia para que possamos ter um serviço público mais eficaz”, salientou o secretário.

Cerca de 800 pessoas, entre gestores e servidores da área de gestão, participam do evento no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Durante a terceira edição do encontro, estão sendo debatidos temas como liderança, transformação digital, E-Social, gestão por desempenho, motivação e outras tendências em gestão de pessoas.

É o caso da palestra sobre “Gestão de Pessoas de Alto Impacto, que foi apresentada em seguida da abertura pela professora Juliana Almeida, doutora em Liderança e People Analytics pela Universidade de Brasília, com estágio doutoral na Amsterdam Business School, e experiência profissional de 20 anos como consultora corporativa e instrutora no serviço público e na iniciativa privada.

“A gestão de pessoas em qualquer organização consome cerca de 60 a 70% dos recursos, porque tudo o que nós fazemos são de pessoas para pessoas, e o nosso trabalho é um trabalho de bastidor, ele é quase que um trabalho de manutenção, quando está tudo certo as pessoas não percebem, quando o pagamento está em dia, quando o treinamento é adequado, quando a liderança consegue fazer a entrega, a gente não tem tanto destaque, o que pode levar a gente muitas vezes a uma sensação de frustração, porque acabamos fazendo só o operacional com pouca relevância estratégica percebida”, disse Juliana Almeida.

De acordo com a consultora, o capital humano é o recurso mais valioso, raro, difícil de imitar e substituir em uma organização. “O que faz a diferença é a gente potencializar os nossos talentos e saber retê-los”, completou.

A abertura do evento contou com a presença da superintendente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da SAD, Lea Maria de Souza Ribeiro, da diretora-presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (EscolaGov), Ana Paula Martins Pereira de Assunção, do deputado Pedro Caravina, representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, da procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Segov), da secretária-adjunta da Segov, Ana Carolina Nardes, e demais autoridades civis e militares.

Confira aqui a programação completa do 3º Encontro de Gestores de Pessoas