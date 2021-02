Muitas prefeituras de Mato Grosso do Sul tiveram uma mudança administrativa após as eleições municipais. Visando o alinhamento de ações, a troca de experiência e a intensificação de iniciativas em prol de políticas públicas assertivas para as mulheres, o Governo do Estado, por intermédio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, promoveu um encontro com as gestoras municipais.

“Durante a reunião apresentamos a essas novas gestoras o papel da subsecretaria, o que é a articulação da gestão do organismo de política e mostramos o papel dos quatro núcleos de atendimento: o de enfrentamento à violência, de autonomia e protagonismo das mulheres, de educação, saúde e ações temáticas, e de interiorização das políticas”, ressaltou a subsecretária estadual, Luciana Azambuja.

Após isso, as coordenadoras puderam apresentar suas propostas e a realidade de cada município. “É importante que essas novas gestoras municipais comecem a ter conhecimento de como nós trabalhamos os eixos de ações prioritários, para que elas possam implementar nos seus municípios”, reforçou Luciana.

A subsecretária estadual salientou que esse alinhamento é importante porque muitas gestoras precisam trabalhar os diversos públicos e os tipos de realidades locais. “Elas precisam conversar com os membros do executivo municipal, com os vereadores, com a sociedade civil. Já os municípios que têm comunidades quilombolas têm que trazer as mulheres quilombolas para essa discussão, os que têm comunidades indígenas, têm que tratar das especificidades das mulheres indígenas, onde tem assentamentos, como chegar nas mulheres rurais”, exemplifica.

Para a diretora de Políticas Públicas para Mulher, de Jardim, Ana Cláudia Serra Pleutin, o encontro foi produtivo. “Foi importante entender o papel da subsecretaria e me ajudou a tomar decisões. Recentemente, entreguei a nossa prefeita o projeto da implantação do núcleo de atendimento à mulher no município, em local próximo à delegacia, para atendimento psicológico, jurídico e de assistência social”.

Já a gestora do município de Amambai, Priscilla Judice Lemes, destaca que vai atuar firmemente na questão da violência doméstica. “Eu, como advogada, percebo que este é um ponto onde a demanda é muito grande. A reunião com o Governo do Estado foi importante para começarmos a entender nossa missão”.

Mês das mulheres – Um dos tópicos abordados no encontro foram as ações que serão realizadas em âmbito estadual em comemoração ao Dia internacional da mulher, comemorado no dia 08 de março. “O 8 de março não é um dia dar flores e parabéns, é um dia de lembrar as lutas, respeito, dignidade, o espaço da mulher na política, no espaço público e privado”, ressaltou Luciana.

O Encontro Estadual de Gestoras de OPM’s municipais foi realizado no dia 05 deste mês. A próxima agenda será no dia 10 de março. No primeiro encontro, participaram gestoras de 23 municípios.