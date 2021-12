Governo de MS estuda antecipar salário dos servidores em dezembro. Declaração feita nesta manhã de quarta-feira (1) pelo então Governador de MS, Reinaldo Azambuja (PSDB). De acordo com Reinaldo, a Secretaria de Fazenda de MS (Sefaz) já realizou estudos sobre a possibilidade. “É possível fazer”, avaliou.

Porém, a prioridade do governo é realizar o pagamento da 2ª parcela do 13º até o dia 10 de dezembro a 1ª parcela foi antecipada para julho. “Então, teremos condições de saber se será validado no fim de dezembro ou no 1º dia útil de janeiro”, disse, completando que a definição “depende da organização da Sefaz”.

Em dezembro, o salário dos servidores ficou liberado para saque a partir deste dia 1º. Contudo o primeiro dia do ano é feriado e, portanto, o depósito dos vencimentos do funcionalismo estadual ficariam para o dia 2 para saque no dia 3 por parte dos servidores. Por isso, a antecipação iria garantir que o quadro de pessoal entre ativos, pensionistas e aposentados do Estado possa começar o mês com os salários pagos. A folha mensal de pagamentos de MS soma cerca de R$ 441 milhões aos 81 mil servidores. A 2ª parcela do 13º, que será pago no dia 10, terá injeção de R$ 169 milhões para a folha de remunerações de MS.