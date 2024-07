Governo de MS inaugura Estrada do 21, Rodovia do Turismo e obras em infraestrutura e saneamento em Bonito

Grandes entregas vão promover ainda mais o ecoturismo em Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel esteve em Bonito para a entrega de diversas obras de infraestrutura de rodovias, entre elas, a MS-345, conhecida como Estrada do 21 e a Rodovia do Turismo, além de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversos bairros da cidade.

Os aportes em infraestrutura rodoviária somam R$ 441,6 milhões e vão promover ainda mais o ecoturismo na região. O governador destacou as entregas e as parcerias entre o Estado e o município de Bonito, que beneficiam a população e incrementa a economia na região.

“Queremos construir entregas com as parcerias estabelecidas, dando sequência naquilo que acreditamos que é a capacidade do Estado de investir e melhorar a vida das pessoas. É o que estamos assistindo aqui em Bonito. Hoje, entregamos rodovias, pavimentação nos bairros, recapeamento e saneamento básico. A MS-345 não só será uma rodovia do turismo, mas também uma rodovia que vai economizar muito para o município de Bonito no deslocamento até à Capital”, pontua Riedel.

A Estrada do 21 liga Bonito a Anastácio e reduz em até 40 km a distância de Campo Grande a Bonito – ou 80 km considerando ida e volta. A estrada possui cerca de 100 km no trecho entre Bonito e Anastácio (BR-419) e sua pavimentação foi dividida em quatro lotes, com início em outubro de 2021.

Projetada com dispositivos de mitigação de colisões entre veículos e animais silvestres, dentro dos preceitos do programa Estrada Viva da Agesul, a via conta com 45 passagens inferiores de fauna já instaladas. Ainda estão previstas para 2024 a colocação de sonorizadores, placas lúdicas e tela condutora de fauna.

O projeto está aprovado e em fase de licitação. O Estrada Viva já monitora 22 trechos de 19 rodovias de Mato Grosso do Sul, a maioria delas em municípios da Serra da Bodoquena.

Outra obra inaugurada é a Rodovia do Turismo, com investimentos de R$ 46,8 milhões. A cidade de Bonito, reconhecida por suas belezas naturais e como um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, recebe melhorias significativas que beneficiarão tanto os moradores quanto os turistas.

A rodovia do Turismo, que antes era de chão e dificultava os acessos aos balneários do rio Formoso, como o Balneário do Sol e o Ecopark Porto da Ilha, agora está asfaltada. A nova Rodovia do Turismo tem aproximadamente 10 km, entre o Córrego São Mateus e o Rio Formoso, e possui ciclovia e uma ponte.

Com a conclusão dessas obras, a expectativa é que o fluxo de visitantes aumente, promovendo um turismo sustentável e gerando mais oportunidades de emprego e renda para a população local.

Além disso, as novas rodovias contribuirão para a segurança dos motoristas e para a preservação do meio ambiente, uma vez que rotas bem estruturadas reduzem os riscos de acidentes e a degradação ambiental.

Fora o trabalho já citado, Riedel supervisionou as obras da MS-382, a chamada Rota das Grutas. Para ele, essa é também uma obra que vai ajudar no ecoturismo e no escoamento da produção local.

Ainda em Bonito foram feitas várias entregas de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em diversos bairros (Marambaia 2 e 3, Maruca, Vila Jaraguá, Vila América, Nossa Senhora Aparecida e Cohab), com recursos da prefeitura, do Estado (MS Ativo) e por meio de emendas parlamentares da bancada federal.

Também foram assinados autorizações para início de processo licitatório para recapeamento asfáltico, construção de escolas. Juntos os recursos em infraestrutura, educação, assistência social, somam 37 milhões. O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, reiterou o quanto as rodovias do 21 e do Turismo trazem de economia para a população.

“Quero agradecer a todos e ao governador Riedel pelo trabalho que está sendo feito em Bonito, com asfalto de qualidade, e dizer que a população de Bonito é quem ganha com isso, inclusive, com a economia em combustível. Nós temos agora um grande sonho, que é o nosso rodanel na cidade”, disse o prefeito.