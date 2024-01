Governo de MS inicia ano com oportunidades de capacitação para ingressar no mercado de trabalho

O Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul (MS Qualifica) disponibiliza neste início de ano, inúmeras oportunidades para desenvolver e capacitar os interessados em entrar no mercado de trabalho. A meta do Governo do Estado é dar condições a cerca de 132 mil sul-mato-grossenses de serem efetivamente alocados no mercado de trabalho emergente de Mato Grosso do Sul.

Lançado em maio de 2023, o MS Qualifica foca na transformação por meio de capacitação dos trabalhadores. Para isso foram criados programas como o Voucher Transportador, que está capacitando mão de obra para o mercado de trabalho no transporte de mercadorias.

Foram contempladas 1 mil pessoas para trabalharem como motoristas no setor de transporte nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste. Para isso foi firmado convênio entre a Semadesc e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, no valor de R$ 1,4 milhão que serão utilizados em iniciativas até julho/2025.

A procura foi tamanha que foram inscritas mais de 7 mil pessoas. “As primeiras turmas de qualificação do Voucher Transportador já começaram e partir de fevereiro os resultados devem aparecer deste programa que é a contratação destes motoristas pelas transportadoras”, destacou o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, Bruno Bastos Gouveia.

Jovens

Visando dar mais oportunidade aos jovens, está em andamento o Voucher Desenvolvedor, que foi lançado em 21 de novembro. A ação é realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Emprego da Semadesc, em parceria com a Secretaria de Educação e o Sistema Fecomércio, por meio do Senac.

Serão 400 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino, que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio e mais 140 para profissionais. O valor do convênio com Senac que prevê um investimento total de R$ 2,6 milhões para realização de eventos para a formalização de parcerias, divulgação do projeto, desenvolvimento do curso e aplicação das 17 turmas de 1200 horas nos 5 municípios.

Lançado dia 21 de novembro o programa e segue até 19 de janeiro de 2024. O programa tem inscrições abertas e as informações podem ser acessadas em https://ww3.ms.senac.br/Cursos/voucherdev.

“É um curso gratuito para 540 jovens, inclusive do ensino médio Público para serem desenvolvedores de sistemas, e de software. O objetivo é suprir esta alta demanda existente no Estado neste mercado de Tecnologia da Informação, que oferece bons salários iniciais”, enfatizou Bastos.

Outra boa oportunidade de capacitação para os jovens é a Plataforma PROA em parceria com o Governo do Estado é destinada para jovens estão concluindo ou já terminaram o Ensino Médio em escolas públicas. O Instituto PROA está com inscrições abertas para preencher 500 vagas de curso capacitação profissional no Mato Grosso do Sul.

“O PROA prepara o aluno para definição de metas profissionais, entrevista de emprego e uma trilha técnica específica opcional. Ao final do curso o participante recebe um certificado de conclusão e acessa uma plataforma exclusiva de vagas de emprego”, acrescentou O secretário-executivo.

As vagas são destinadas a jovens entre 17 e 22 anos, que estão concluindo ou já terminaram o Ensino Médio em escolas públicas. O curso iniciará no dia 29, e é gratuito. As inscrições podem ser feitas no proa.org.br

Funtrab

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada à Semadesc é a responsável pela intermediação de vagas no Estado e está ofertando neste mês 27 cursos em 10 municípios. Serão mais de 800 títulos de cursos nos 79 municípios no total. O Projeto prevê a oferta de capacitação para mais de 13 mil pessoas com R$ 12,5 milhões em recursos federais do Governo do Estado e parceiros do Sistema S.