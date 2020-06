De janeiro a maio deste ano o Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), repassou para a saúde de Dourados o montante de R$ 16.790.569,63, para serem aplicados no custeio de serviços ofertados em unidades como Hospital Universitário, Hospital da Vida, SAMU, UPA, agentes comunitários de saúde e outros. Somando os recursos enviados para combate ao coronavírus (R$ 12.166.777,75), as transferências chegam a R$ 28.957.347,38.

Os valores investidos têm como objetivo melhorar a situação de atendimento médico no município que é polo de macrorregião e, sendo assim, recebe pacientes das cidades vizinhas. “É importante dar transparência a essas informações para que a população tenha ciência das iniciativas do Governo do Estado que têm sido tomadas antes e depois da pandemia em todos os municípios de Mato Grosso do Sul”.

Coronavírus

Especificamente para os custeios as ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia do coronavírus já foram encaminhados ao município R$ 12,1 milhões. Deste total, R$ 830 mil são relacionados a emendas parlamentares.