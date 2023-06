Governo de MS lança pedra fundamental do novo contorno rodoviário de Chapadão do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Consórcio Way- 360, vai construir o novo contorno viário de Chapadão do Sul. O lançamento da pedra fundamental foi nesta quarta-feira (07), na MS-360, hoje sob concessão do grupo.

A obra vai ampliar a capacidade de logística de Mato Grosso do Sul, facilitando o escoamento da produção do município e demais cidades da região, além de melhorar a mobilidade urbana da cidade, tirando o tráfego pesado nas vias da cidade. “Esta cidade soube construir capital social, desenvolvimento e progresso. Agora estamos aqui neste projeto consolidado, da primeira concessão de rodovia estadual, que traz resultados positivos”, disse o governador Eduardo Riedel.

Segundo o governador, o Estado vem planejamento e criando um ambiente positivo de negócios. “Estado que se propõe a ser verde, próspero, inclusivo e digital. Cria as condições do desenvolvimento. Temos um caminho extremamente positivo pela frente. Emprego e prosperidade para nossa gente”, completou.

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, ressaltou a capacidade de parceria que o Estado tem para promover obras estruturantes tão necessárias para o Estado. “Essa é mais uma prova da capacidade do Estado e do governador Eduardo Riedel em atrair parceiros para investirem aqui e ajudar cada vez mais o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, frisou.

Para o prefeito de Chapadão, João Carlos Krug, afirmou que a obra será importante para a cidade. “Hoje é o dia de comemorar, conseguimos mudar o projeto, porque era o que a população desejava. Ao invés de dividir a rodoviária, vai ligar a cidade. Vamos tirar 80% do tráfego que passava pelo município”, descreveu.

A obra será realizada pelo Grupo Way-306, responsável pela administração da rodovia, sendo feita em uma extensão de 12,5 km, margeando a linha férrea, promovendo a interligação do traçado. A conservação do trecho urbano será feita até o início da operação do anel viário, depois ficará sob responsabilidade da prefeitura.

Participaram também do evento, a primeira dama Mônica Riedel, os secretários Hélio Peluffo (Seilog), Pedro Caravina (Segov), Tuta (Secretário extraordinário dos municípios do interior) e deputado estadual Márcio Fernandes.