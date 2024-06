Governo de MS libera R$ 72 milhões em emendas para atender entidades, hospitais e 79 municípios

Gestão municipalista, que atende as pessoas. Com este foco o Governo do Estado autorizou a liberação de R$ 72 milhões por meio de emendas parlamentares para beneficiar entidades sem fins lucrativos, hospitais e as 79 cidades do Estado. Estes recursos serão direcionados para saúde, educação, assistência social, esporte, agricultura familiar e cultura.

As emendas foram indicadas pelos 24 deputados estaduais. Cada parlamentar teve a sua disposição R$ 3 milhões para direcionar aos setores. Neste ano o Governo do Estado aumentou o valor de R$ 48 milhões para 72 (milhões). Ao todo foram 923 (emendas) individuais e duas coletivas. A solenidade ocorreu nesta terça-feira (25), na Assembleia Legislativa.

“São R$ 72 milhões em diversas áreas de interesse ao Estado. Um desafio ao Poder Executivo e Legislativo para chegar neste dia, com 925 indicações. Elas vão contemplar municípios, entidades, hospitais e compras. Um trabalho de dedicação de muitas pessoas”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Governador assinou a liberação das emendas estaduais

Riedel destacou que até a semana que vem quer a liberação de 80% deste valor aos contemplados. “Só não será 100% porque tem a questões burocráticas, de documentações. Neste ano decidimos aumentar o valor para cada deputado (emendas), porque eles têm conhecimento profundo das necessidades de suas regiões e como podem beneficiar as pessoas. Este ato representa um modelo que vem de encontro ao municipalismo, acima de tudo um Estado inclusivo”.

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro, afirmou que os recursos vão atender as entidades e os pleitos dos municípios. “São 79 cidades contempladas, atendendo vários setores. Temos aqui um exemplo de parceria do Legislativo e Governo do Estado. A palavra é de agradecimento a quem faz entregas à população sul-mato-grossense”.

Representando os municípios, o prefeito de Rio Negro, Cleidimar da Silva, ponderou que emendas fazem a diferença em cada cidade. “Gratidão aos deputados e ao Governo do Estado. São recursos que ajudam a realizar os sonhos das pessoas”.

Flávia Caloni, vice-presidente da AMA (Associação Amigos do Autista), agradeceu o apoio do Estado e dos parlamentares. “Uma ação conjunta entre Assembleia e Governo que torna este Estado mais justo, inclusivo e solidário. Um reconhecimento ao trabalho incansável das entidades que levam amparo a estas minorias. São recursos que vão transformar vidas e fortalecer projetos importantes”.

Evento ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa

Áreas contempladas

A liberação das emendas foi antecipada em função do ano eleitoral, onde todos os recursos precisam ser transferidos até 5 de julho. As emendas individuais somaram R$ 71,5 milhões e as duas coletivas R$ 450 mil. Mais da metade foram destinadas à saúde (R$ 45,1 milhões). Na educação são 180 projetos (R$ 10 milhões).

A assistência social terá R$ 10,2 milhões em emendas e o esporte R$ 3,3 milhões. Outros setores também foram contemplados: agricultura (R$ 1,1 milhão), projetos culturais (R$ 670 mil), turismo (R$ 500 mil), segurança pública (R$ 185 mil) e R$ 120 mil para Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).