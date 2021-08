Toque de Recolher acaba na próxima segunda-feira (23). Informação divulgada pelo Comitê Gestor do Prosseguir, presidido por Eduardo Riedel secretário de Infraestrutura. Mato Grosso do Sul permaneceu por um ano e meio sob a restrição do Toque de Recolher de acordo com o bandeiramento e classificação da Covid-19 em relação aos municípios pelo Programa de Saúde e Segurança na Economia, a flexibilização é anunciada.

“Não terá mais limitação de horário a partir de segunda-feira que vem. Essa decisão foi tomada pela evolução da vacina. A gente começa a entender a dinâmica disso através das internações. Temos variáveis novas que é a Delta, que nós temos de continuar monitorando. Se tiver de tomar novas decisões, tomaremos. Mas, a gente entende que devemos flexibilizar os horários conforme as bandeiras”.

A decisão foi reforçada por Riedel e baseada numa técnica em parceria com a Secretária Estadual de Saúde. Os estabelecimentos estão obrigados a manterem as regras sanitárias contra a Covid-19.