Governo de MS vai levar asfalto novo para mais de 30 vias públicas de Sidrolândia

O município de Sidrolândia recebeu do Governo de Mato Grosso do Sul a confirmação de que terá cerca de R$ 18 milhões para recuperar o asfalto de mais de 30 ruas de diversos bairros. O secretário, Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), esteve na cidade na terça-feira (19) e assinou a autorização para a licitação da obra.

A agenda contou com as participações da prefeita Vanda Camilo e do presidente da Assembleia, deputado estadual Gerson Claro. “O governador Eduardo Riedel me pediu para que levasse a Sidrolândia esse projeto, que está na praça para licitação. Em poucos dias devemos dar ordem de início de serviço para essa obra. A prefeita teve muito critério de indicar os locais que serão recapeados. São mais de 121 mil metros quadrados de recapeamento, atendendo as ruas que mais precisam”, destacou o secretário.

Recuperar o pavimento garante a segurança da população, de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A obra será feita com sinalização horizontal e vertical, que contribui para a diminuição de acidentes e de gastos com a saúde, reforçou Peluffo no Paço Municipal, local onde foi realizado o ato de assinatura do documento que autoriza a licitação.

Conforme o projeto, a obra será feita em cinco lotes. No primeiro, trechos das seguintes vias serão recuperados: Rua Prefeito Jaime F. Barbosa, Rua Rio de Janeiro, Rua Alagoas, Rua Acre, Rua Pernambuco e Rua Targino.

Pelo lote 2, receberão melhorias trechos das ruas Vicente de Brito, Sol, Joaquim dos Santos, Lúcia de Souza M. e João Márcio F. Terra.

Pelo lote 3, trechos das ruas Nioaque, Rua Rio Grande do Sul, Rua Distrito Federal, Rua Presidente Vargas, Rua Dr. Nélio Saraiva Pain, Rua Antônio Donato, Rua Isaura Ferreira Brito de Araujo e Rua Diogo Falkemberg Stefanello.

Através do lote 4, serão recapeados trechos das vias: Rua Marechal Deodoro, Rua General Malan, Rua Tomás Cáceres, Rua Afonso Pena, Rua Rui Barbosa, Rua Nilo, Rua Tomás Silva França, Rua Schoychi Arakaki, Rua Antônio Alves, Rua Lauro Muller, Rua Trajano Roberto F., Rua Taunay e Rua Napoleão F. Ribeiro.

Já pelo lote 5, as melhorias vão chegar a trechos das ruas Generoso Ponce, Dr. Antônio Corrêa da Costa, Rua Humberto e Rua Tomás Silva França.

Capão Bonito

Durante agenda no município, Hélio Peluffo, Vanda Camilo e Gerson Claro percorreram algumas das vias urbanas que serão recapeadas. Eles ainda vistoriaram a obra de pavimentação da rodovia vicinal que dá acesso ao Assentamento Capão Bonito.

“É uma estrada de produção, que sai da MS-162 para a MS-455. Ela atende produtores e precisa desse investimento de mais de R$ 42 milhões”, afirmou. Executada através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a obra já possui drenagem pronta, 85% de terraplenagem e 28% de pavimentação.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Fotos: Chico Ribeiro