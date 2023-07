Governo de MS volta atrás e libera horário alternativo para servidores em jogos da seleção na Copa Mundo feminina

Após repercussão negativa por não ter autorizado horário alternativo para os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul acompanharem os jogos da seleção feminina na Copa do Mundo, o governador Eduardo Riedel (PSDB) desistiu da ideia e decretou ponto facultativo para os dias de jogos da seleção.

De acordo com o decreto, servidores estaduais terão três horas a partir do horário do jogo da seleção para iniciar o expediente, ou seja, nos dias em que os jogos começarem às 6h da manhã, o expediente iniciará às 9 horas, e nos dias de jogos com início às 7h, o expediente iniciará às 10 horas.

A compensação deverá ser feita até o final do ano. A redução no expediente não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como hospitais.