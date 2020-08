O Governo do Estado deposita hoje (3) os salários de julho dos servidores estaduais de MS. Aqueles que recebem pelo Banco do Brasil já podem sacar o dinheiro amanhã, dia 4 de agosto. A folha salarial do mês soma R$ 396,5 milhões, segundo dados da SAD. Neste mês, o pagamento é feito no terceiro dia útil. A decisão corrobora compromisso do governador Reinaldo Azambuja de pagar o funcionalismo público antes do quinto dia útil de cada mês. Para ele, o valor da listagem de remunerações é um importante indutor da economia estadual, principalmente na pandemia de coronavírus que desacelerou as atividades econômicas.

MS possui cerca de 79 mil servidores estaduais, entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.