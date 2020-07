Governo desiste de fracionar auxílio emergencial. Assim os mais de 65 milhões de beneficiários do programa receberão mais dois pagamentos de R$ 600, conforme o calendário divulgado hoje (17) pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União. O auxílio é uma das estratégias para combater a crise econômica trazida pelo COVID-19. O benefício é voltado a trabalhadores informais. Com esta decisão está afastado a possibilidade levantada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes quanto ao parcelamento de novas parcelas em até quatro vezes, no qual o valor ia diminuindo até que os beneficiários iam deixando de receber. Ideia esta que recebeu críticas de parlamentares. A oposição chegou a pedir a manutenção do benefício de R$ 600 por mês até o final do ano.