A partir de agora, as mulheres sul-mato-grossenses já podem contar com mais uma ferramenta tecnológica no combate à violência doméstica: é o “Mulher MS”, uma nova funcionalidade do aplicativo MS Digital, desenvolvido para aproximar serviços públicos do cidadão e que conta com mais de 9 mil usuários cadastrados na plataforma. Com a nova funcionalidade é possível saber quais municípios dispõem de Delegacias da Mulher, dicas sobre como combater a violência, sobre seus direitos e sobre o “Não Se Cale”.

Ao selecionar Delegacias da Mulher em Campo Grande, por exemplo, aparecem o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CEAM) e a Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM). O aplicativo disponibiliza para o usuário a opção de fazer uma chamada telefônica para o local ou direcionar para o endereço.

A Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006) completou 14 anos de criação no dia 7 de agosto. A campanha nacional Agosto Lilás, veio para conscientizar e ampliar a divulgação da lei, elaborada para amparar mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial.