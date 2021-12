A Secretaria de Estado de Administração (SAD) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), divulgaram nesta terça-feira (14), os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas dos concursos de perito papiloscopista e de agente de polícia científica.

Conforme os editais publicados entre as páginas 147 e 150 do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje, os candidatos que não concordarem com os resultados das provas dos certames realizados para contratações de novos servidores para carreiras da Polícia Civil, poderão interpor recurso até as 23h59 de amanhã, dia 15 de dezembro.

De acordo com as publicações de hoje, os recursos deverão ser efetivados por questão e conter relatório e motivação, devidamente fundamentados, escritos de forma clara e objetiva e instruídos com as razões que justifiquem a revisão pretendida pelo candidato.

Os recursos podem ser interpostos por eventual erro material, sobre o conteúdo das questões e respostas indicadas como corretas nos gabaritos oficiais preliminares. É permitido somente um recurso por cada questão.

Para interpor o recurso o candidato deve acessar o site https://concurso.fapec.org e acessar a “Área do Candidato”. Após o envio do recurso, o sistema encaminhará um número de protocolo para identificação do requerimento. Os recursos não terão efeito suspensivo e não irão alterar o cronograma de realização das demais fases dos concursos.

Os gabaritos oficiais preliminares dos concursos de agente de polícia científica e perito papiloscopista da Polícia Civil estão publicados da página 147 até a 150 do DOE de hoje e podem ser acessados clicando aqui.