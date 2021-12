Foi publicado no diário oficial do Estado do Mato Grosso do Sul, desta quinta-feira, 23/12, o decreto nº 15.839, de 22/12/2021, que altera a redação do Anexo II do Decreto nº 12.093, de 27 de abril de 2006, que dispõe sobre a concessão de indenização pelo exercício de funções de direção e chefia da Diretoria-Geral da Polícia Civil e da Coordenadoria-Geral de Perícias. Com isso, houve um aumento de 198 cargos de direção e de chefia em toda a Polícia Civil.

Com a alteração do decreto, houve um aumento no número de cargos de chefia em todas as categorias tanto da Polícia Civil quanto da Coordenadoria Geral de Perícias. Para a Polícia Civil, as indenizações pelo exercício de funções de direção e de chefia passaram de 252 para 350.

Logo após a publicação, o Delegado-Geral da Polícia Civil, Adriano Garcia Geraldo, esteve na Secretaria de Estado de Administração (SAD) para tratativas referentes ao decreto e aproveitou a ocasião para agradecer ao governador Reinaldo Azambuja, secretário de estado de infraestrutura – Eduardo Corrêa Riedel, secretário-adjunto de infraestrutura, Pedro Arlei Caravina, secretária de estado de administração e desburocratização – Ana Carolina Araujo Nardes, secretário adjunto da SAD – Edio Viegas e consultora legislativa – Ana Carolina Ali Garcia e o secretário de justiça e segurança pública, Antônio Carlos Videira.