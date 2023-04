Governo do Estado amplia tempo de assistência no Mais Social

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (13) a prorrogação do tempo de permanência no Programa Mais Social, que garante auxílio de R$ 300 reais a aproximadamente 87 mil famílias em Mato Grosso do Sul.

Com a mudança, os beneficiários, que antes poderiam receber o programa por 24 meses, agora ganharam mais um ano de assistência, chegando a 36 meses, com possibilidade de prorrogação extraordinária.

“O período total de permanência do beneficiário no Programa, previsto no caput deste artigo, poderá ser objeto de prorrogação extraordinária, que exceda ao prazo máximo de 72 (setenta e dois) meses, após atualização cadastral e análise documental, que comprovem a manutenção ou o agravamento da vulnerabilidade socioeconômica do beneficiário, a ser realizada pelo órgão gestor estadual responsável pela Política Pública de Assistência Social”.

Segundo o governo de Mato Grosso do Sul, o investimento, feito via Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) é de R$ 26,1 milhões. Durante a campanha o governador prometeu ampliar o Mais Social, passando dos atuais R$ 300 para R$ 450.

Relacionado