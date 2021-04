Dando sequência ao anúncio do secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o processo licitatório para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso ao Hospital Regional de Três Lagoas foi anunciado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (15).

O investimento estimado é de R$ 5,1 milhões, a obra tem uma extensão de 2,6 mil metros e vai contemplar a via lateral à BR 158, a Rua Amazonas, a Rua Elmano Soares, a Rua Jaci Paraná e a Rua Maycaré.

“São obras importantes porque garantem a locomoção segura ao hospital, sem contar que é um atendimento à demanda da população. Minha missão é dar celeridade ao pacote de R$ 4 bilhões anunciado no ano passado, referente ao Governo Presente, entre essas iniciativas as ruas e as vias que dão acesso a esta unidade hospitalar”

RETOMADA

No dia 05 de abril, o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Eduardo Riedel, reuniu-se com o engenheiro da Sial Engenharia, empresa responsável pela construção da obra do Hospital Regional de Três Lagoas, Pedro Henrique Rossi, para resolução da retomada da obra da unidade hospitalar. Na reunião ficou definido que a obra seria retomada no dia 15 de abril, com prazo máximo de 90 dias. Porém, antes disso, as obras já recomeçaram. “Quando assumimos a Secretaria, há pouco mais de um mês, o objetivo principal era dar celeridade a todos os grandes empreendimentos do Estado, entre eles, os da saúde, principalmente, diante do atual cenário”, reforçou Riedel, citando as obras que hoje abrangem unidades de saúde de diversos municípios, como Ponta Porã, Coxim, Três Lagoas.