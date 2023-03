O Hospital do Câncer, que havia paralisado seus atendimentos devido a problemas financeiros, receberá um aporte de R$ 3,5 milhões do Governo de Mato Grosso do Sul através da Secretaria de Estado de Saúde (SES) ainda nesta segunda-feira (6). Em uma reunião intermediada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representantes estaduais, municipais e do hospital acordaram o retorno dos trabalhos após a regularização imediata das pendências financeiras.

Apoio do Governo estadual e repasse do Município

O titular da Saúde estadual, Maurício Simões, destacou a intenção de facilitar a regularização das dívidas do hospital e confirmou a oferta de mais recursos caso haja a quitação dos débitos em um prazo entre 60 e 90 dias. O município também irá repassar R$ 300 mil ainda em março, referente à primeira parcela de um total de R$ 2,6 milhões autorizados pelo Ministério da Saúde recentemente.

Solução dos problemas financeiros

O diretor clínico do Hospital do Câncer, João Paulo Vilalba, explicou que os problemas financeiros estavam relacionados à falta de medicamentos, exames e outros recursos, mas que os salários dos médicos estavam em dia. Com a solução do problema, o hospital, que atualmente conta com cerca de 30 médicos, retomará seus atendimentos.

A promotora Daniella Costa da Silva, titular da 32ª Promotoria responsável pela área de saúde, comentou que a reunião teve êxito dentro das propostas feitas e que a situação foi verificada com o objetivo de buscar uma solução que melhor atendesse a todos. O diretor clínico do hospital também mostrou satisfação com o resultado da reunião, destacando que todos os problemas apontados pelo corpo clínico foram solucionados.