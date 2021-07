O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, confirmou apoio para a criação do Corredor Cultural e Gastronômico. O sinal positivo foi repassado em reunião entre o vereador Ronilço Guerreiro e o secretário João César Mattogrosso. Na próxima semana uma reunião entre Guerreiro e o executivo municipal e estadual vai definir os próximos passos do projeto.

“Trouxe a confirmação do governador que vamos atuar juntos na construção deste projeto do Corredor Cultural. Já divulgamos que vamos revitalizar a Igreja Tia Eva, um pedido antigo da comunidade que tem investimento de R$ 450 mil e vamos também ver a questão do salão comunitário”, comentou João César.

Porém, o secretário disse que aguarda os outros poderes para saber como será o apoio do governo. “Precisamos ver o valor que teremos de emenda federal, a parte que a prefeitura vai entrar e aí vamos ver a questão do governo. Tenho sinal verde para entrar no projeto, mas não faremos sozinhos, é um projeto de parceria”, complementou.

Após a reunião, Ronilço Guerreiro já entrou em contato com Rodrigo Terra, que comanda a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc). “Na próxima semana faremos uma reunião e acertar os detalhes para dar andamento ao projeto. Fico feliz em saber que o Estado e a prefeitura estão engajados nesse nosso projeto, construído com a comunidade e que trará benefícios turísticos e culturais para nossa cidade”, disse o vereador.