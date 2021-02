O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, realizou na manhã desta segunda-feira (8) a distribuição do quarto lote com 32 mil doses da vacina contra Covid-19 aos 79 municípios do Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que a distribuição das doses tem como objetivo possibilitar que os municípios continuem com a vacinação dos idosos acima de 80 anos e profissionais de saúde. “Muitos municípios já completaram a vacinação de seus profissionais de saúde e estão continuando a vacinação dos idosos acima de 80 anos. Queremos proteger as populações que são mais vulneráveis. Estamos vacinando os públicos prioritários e vamos ampliando na medida que forem imunizando as pessoas e com a chegada de novos lotes de vacina”, disse.

Das 32 mil doses distribuídas aos municípios, 10,2 mil são para aplicar a segunda dose nos idosos acima de 80 anos que já foram vacinados com as doses do terceiro lote. As 21.800 doses serão usadas para aplicar 20% em profissionais de saúde e 80% em idosos acima de 80 anos.

A relação da quantidade recebida por cada município deste quarto lote foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. Campo Grande recebeu 11.600 doses, Dourados 2.500 doses, Três lagoas 1.240 doses, Corumbá 1.140 doses e Ponta Porã 940 doses.

O Governo do Estado construiu toda uma logística para que as vacinas possam ser distribuídas o mais rápido possível. Durante a madrugada desta segunda-feira, uma força-tarefa da Secretaria de Estado de Saúde e secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública iniciou a separação e preparação para as doses serem enviadas aos municípios.

Seguindo o Plano Estadual de Distribuição da vacina contra Coronavírus, as doses começaram a serem enviadas aos municípios às 5h desta segunda-feira em veículos da Secretaria de Estado de Saúde, da Polícia Militar, Bombeiros e da Polícia Civil.

Com a distribuição do quarto lote, Mato Grosso do Sul completou o envio de todas as 222,9 mil doses da vacina contra coronavírus aos municípios. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o Estado que mais distribuiu vacinas contra Covid-19 aos municípios.

Mato Grosso do Sul recebeu o primeiro lote com 158,7 mil doses da vacina Coronavac em 18 de janeiro. O segundo lote chegou ao Estado em 24 de janeiro com 22 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford. O terceiro lote chegou ao Estado em 25 de janeiro com 10,2 mil doses da vacina Coronavac produzida no Brasil. O quarto lote chegou em 07 de fevereiro com 32 mil doses vacina Coronavac produzida pelo Instituto Butantan.

A relação da quantidade recebida por cada município de cada lote foi publicada no Diário Oficial do Estado nos dias 19/1, 25/1, 29/1 e 08.2.

Confira aqui a tabela com a distribuição do quarto lote da vacina contra COVID aos municípios de Mato Grosso do Sul.