Governo do Estado e Detran autorizam obras de sinalização viária urbana em Nioaque

A sinalização viária de Nioaque vai ganhar reforço. Em comemoração dos 133 anos de emancipação política do município, o Governo do Estado assinou um pacote de obras, entre elas a do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) que vai destinar mais de R$ 1 milhão para melhorar as principais vias da cidade.

O termo de autorização e compromisso assinado na terça-feira (18) destina recursos para a execução de obras de sinalização vertical e horizontal na área central de Nioaque. A Divisão de Engenharia do Detran-MS explica que o projeto prevê a instalação de 150 placas de trânsito, além de 2.075 m² de sinalização horizontal que inclui divisão de fluxo, faixa de pedestres, zebrados e legendas.

Também serão instaladas três faixas de pedestres elevadas, que são passagens construídas no mesmo nível da calçada e que tem por objetivo fazer com que o veículo reduza a velocidade, ao mesmo tempo que permite ao pedestre atravessar a via com mais segurança. A execução das obras ficará a cargo da Prefeitura de Nioaque.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, avalia que esses investimentos não só atendem as reivindicações da população local, mas principalmente ampliam a segurança dos munícipes e visitantes. “Investir em sinalização de trânsito é proteger vidas. Por determinação do nosso governador Eduardo Riedel, nossa equipe tem trabalhado para fazer com que os resultados cheguem ao cidadão sul-mato-grossense. De que forma? Investindo em sinalização, reformando agências, preparando nossos servidores para oferecer atendimento de qualidade e simplificando nossos serviços nos meios digitais”.

Juvenal Neto, diretor-adjunto da autarquia, destaca o diálogo como principal ponto dessas benfeitorias. “É mais uma ação que chega a partir das demandas que o Governo do Estado por meio do Detran vai atender e beneficiar quem tá lá na ponta que é o cidadão”. O prefeito de Nioaque, Valdir Couto, comemorou os avanços que tem conseguido realizar com o apoio da gestão estadual. “Amigos, lançamos o Programa Acelera Nioaque, que é o maior pacote de obras da história do município em parceria com o Governo do Estado”.

Mireli Obando, Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued