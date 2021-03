A cidade de Dourados terá 35 novos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (26) pelos secretários estaduais Sérgio Murilo (Governo), Geraldo Resende (Saúde) e o prefeito Alan Guedes (PP). O encontro aconteceu na Prefeitura de Dourados.

De acordo com o secretário de Governo, Sérgio Murilo, do total de leitos anunciados, 20 serão implantados na Unidade da Mulher e da Criança (HU), outros 10 no Hospital da Vida e 05 no Hospital Santa Rita para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde. A nova estrutura é fruto de uma força-tarefa entre Estado e Prefeitura, com o objetivo de ampliar o atendimento a pacientes da Covid-19, tendo em vista o avanço da doença. Nas últimas 24h a Secretaria de Saúde do Estado anunciou 70 óbitos, número recorde desde o início da pandemia.

Conforme ainda o secretário Sérgio Murilo, a expectativa inicial é de que a implantação dos novos leitos aconteça em um prazo entre 15 e 20 dias, tendo em vista a escassez de produtos no mercado. “Todos sabem que o setor industrial está desagregado, considerando esse quadro de pandemia. A indústria funciona através de processos até a conclusão do produto final. Essas etapas estão sendo interrompidas na medida que a doença avança e o consumo aumenta. É por isso que estamos sem conseguir a aquisição desses insumos. O Governo do Estado está empenhado em buscar a solução, o mais rápido possível e por isso estamos aqui a seis mãos, para trazer a solução que precisa ser dada. Não estamos medindo esforços para contribuir e participar dessa solução. O governador Reinaldo Azambuja tem se mostrado otimista em relação as decisões que estão sendo apontadas para conter o avanço da doença no Estado”, ressaltou.

O secretário Estadual de Saúde Geraldo Resende enfatizou que há uma mobilização de secretários, prefeitos e governadores de todo o Brasil para buscar esses insumos junto ao Governo Federal e doações de empresas. Também anunciou o pagamento hoje de convênio da Saúde no valor de R$ 1,5 milhão do Governo do Estado para o município de Dourados, o que pode ajudar nas medidas de enfrentamento. O secretário ressaltou ainda que já está disponível na secretaria um novo quantitativo de vacinas para os 79 municípios. Segundo ele, MS é o estado que está em primeiro lugar na aplicação da segunda dose da vacina.

Geraldo e Sérgio Murilo também cumpriram agenda na Câmara Municipal, onde reforçaram pedido aos vereadores às medidas adotadas pelo Estado no combate à pandemia. Segundo Geraldo Resende, o momento é de união pela vida. “É melhor adotar medidas duras, fechar portas agora do que fechar caixões amanhã”, disse.

Entrega de EPI´s

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul também realizou a entrega de novos equipamentos de proteção individual para serem utilizados por profissionais da saúde de Dourados. O ato da entrega aconteceu na tarde desta sexta-feira (26). O secretário Municipal Edvan Marcelo recebeu os insumos que foram entregues pela coordenadora interina do Núcleo Regional, Carolina Santos.

Ao todo foram entregues: 15 mil unidades de avental descartável, 2.900 caixas de luvas, 30 mil unidades de gorro touca, 20 mil unidades de máscara cirúrgica tripla, 150 óculos de proteção e 10 caixas de face shield.

Edvan agradeceu a parceria com o Governo do Estado e disse que os equipamentos chegam em boa hora. “A entrega dos equipamentos é fundamental para o dia a dia dos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia. Sabemos das dificuldades que o País enfrenta, inclusive para a aquisição desses materiais. Será de grande importância para abastecer nossas unidades básicas de Saúde e hospitais públicos já nas próximas horas”, ressalta.