Governo do Estado entrega rede de esgoto, arena esportiva, feira para produtores e lotes em Rio Verde

Com foco no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado realizou uma série de entregas no município de Rio Verde de Mato Grosso. As ações contemplam a rede de esgoto, arena esportiva, feira do produtor e regularização fundiária, além de ordem de serviço para reforma e sinalização.

O governador Eduardo Riedel participou na tarde desta quinta-feira (11) das entregas e anúncios, realizadas no município. “É importante a gente acompanhar as obras em todo o Mato Grosso do Sul. Em Rio Verde são obras urbanas, além de ações para escoamento da produção. Vamos discutir a sinalização, o Detran tem investimento para ajudar o município a fazer essa sinalização com qualidade para a orientação do condutor. É uma série de investimentos que serão aplicados em Rio Verde a exemplo de todos os municípios e é importante para o desenvolvimento do Estado”.

As entregas e lançamentos reuniram também os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil), Hélio Peluffo (Seilog), além da diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS), Maria do Carmo Lopez, diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) Rudel Trindade, prefeito de Rio Verde Réus Fornari, entre outras autoridades.

“Agradeço o Governo pela parceria, aprendi com o Riedel a fazer o dever de casa. Estou trabalhando muito no que diz respeito a organização da máquina administrativa, buscando equilíbrio financeiro, traçando metas e projetos para o desenvolvimento da cidade”, afirmou Fornari.

Famílias do Jardim Aeroporto II, beneficiárias do Programa Lote Urbanizado, tiveram os contratos assinados, o que permite a conclusão de suas moradias no residencial. Com investimentos de R$ 1.241.217,17, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), o Governo do Estado construiu as 57 bases habitacionais.

Pelas regras do programa, a responsabilidade pela construção está dividida entre o município – que doa o terreno com infraestrutura básica (água, energia, arruamento e iluminação pública) –, o Estado – que constrói a base da residência com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias, contrapiso e primeira fiada em alvenaria –, e a família beneficiada, que entra com a mão de obra e a compra do material restante para conclusão da casa.

A base edificada pelo Governo do Estado possui 42,56 m², projetada para comportar dois quartos, sala/cozinha e banheiro. A segunda etapa, feita pela família beneficiária, tem prazo para a conclusão de 24 meses, contados a partir da assinatura de autorização para execução da obra.

Além das moradias, foi entregue a obra de execução de 24.745,20m de rede coletora de esgoto e 1.296 ligações domiciliares de esgoto, como parte do Programa Avançar Cidades com investimento de R$ 5,1 milhões por intermédio da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), e atende o plano de universalização do esgotamento sanitário no Estado.

Trânsito

Por meio do Detran-MS, o Governo do Estado investirá mais de R$ 1,1 milhão para obras que vão melhorar o tráfego, segurança no trânsito e atendimento aos condutores de Rio Verde de Mato Grosso.

O governador autorizou a abertura de processo licitatório para a obra de reforma da agência de atendimento local, com previsão de aplicar R$ 650 mil na contratação dos serviços. Também foi assinada a ordem de início de serviço da obra de sinalização horizontal, vertical e turística nas vias públicas da cidade, orçada em R$ 495.167,99.

Convênio formalizado no dia 4 de abril, com 19 municípios que tiveram situação de emergência decretada, em decorrência das chuvas, permitiu que o município fosse um dos primeiros a receber apoio com combustível, no valor de R$ 150 mil por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

As chuvas causaram dados em vários municípios e o recurso é para apoiar as prefeituras na recomposição da infraestrutura, aplicados na aquisição de combustível para abastecer os maquinários empregados na recuperação de estradas e pontes. Além do repasse financeiro, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) disponibiliza equipamentos e patrulhas para auxiliar os municípios.

Feira do Produtor

A agricultura familiar e os artesãos de Rio Verde terão agora um espaço adequado para vender seus produtos no município. O governador Eduardo Riedel inaugurou a obra de reforma e ampliação da Feira do Produtor Mario Ivo Aureliano, iniciada em julho de 2022, e que transformou o local em mais um Centro de Comercialização da Agricultura Familiar.

Executada com recursos do Pró-desenvolve (Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico), administrado pela Semadesc (Secretaria Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), a obra do Centro de Comercialização recebeu investimentos de R$ 548.182,81 e vai oferecer melhores condições de venda para 40 agricultores da região.

As centrais de comercialização proporcionam aos produtores da agricultura familiar mais um meio de venda direta dos seus produtos, encurtando a cadeia e a relação direta com o público consumidor. Para a sociedade, o benefício é de consumir produtos locais, frescos, que atendam o hábito cultural de cada região e sejam encontrados num único lugar, proporcionando diversidade para o público.

Esporte

O município foi contemplado com a instalação de uma arena esportiva, com quadra de futebol society e basquete, instalada no Estádio Municipal Cesário Balbino de Freitas. O investimento, no valor de R$ 471.139,15, fez parte do Programa “MS Bom de Bola” e “MS+Esporte”, lançado em outubro de 2021, com mais de R$ 120 milhões de investimentos no esporte.

Foram disponibilizadas um total de 117 arenas esportivas para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, todas dotadas de arquibancadas, luz de led e grama sintética, nos moldes de parques em São Paulo (SP) e Curitiba (PR).