Preservando a cultura indígena, a Oca da Aldeia Água Bonita, espaço de realização de reuniões e celebração das tradições típicas, foi reformada para proporcionar novos momentos às famílias. Com a participação de representantes do Governo do Estado, o lugar foi reinaugurado neste fim de semana, trazendo novo tempo para os usuários.

O evento marcou a conclusão da obra que durou seis meses, sendo totalmente executada com recursos estaduais que ultrapassam R$ 153 mil. Espaço é composto por sala principal, banheiros (feminino e masculino), duas copas e um escritório.

Com a reforma da Oca, a comunidade ficou mais alegre. “Agora nós estamos muito felizes. Nos sentimos especiais porque o Governo do Estado tem olhado para cada um de nós”, declarou a dona Zenilda Pereira Gonçalves.

Estão inclusos na reforma a nova cobertura e a instalação elétrica, além das novas peças hidrossanitárias, da pintura, entre outros.

“Primeiramente devemos agradecer a Deus e depois ao governo estadual com toda sua equipe por tudo que está sendo executado aqui. Esforços não foram medidos”, disse o cacique da aldeia, Auder Romeiro.

Marcada pelas apresentações de danças tradicionais da cultura terena, bem como da culinária, do artesanato e da produção familiar, preservar foi a palavra defendida por Maria do Carmo Avesani Lopez.

“Esse espaço deve ser usado da melhor maneira, para consolidar a sustentabilidade dessa comunidade”, declarou a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação), Maria do Carmo.

Participaram da cerimônia, a subsecretária de políticas para mulheres, Luciana Azambuja, e o secretário-adjunto da Secretaria de Cidadania, Eduardo Romero. Lideranças indígenas também se fizeram presentes.