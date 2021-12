Com mais de R$ 319 milhões em investimentos, o governo do Estado vem, desde 2015, construindo, reformando e ampliando hospitais e unidades de saúde por todo o Mato Grosso do Sul, criando uma grande teia para cuidar da saúde das pessoas. Em entrevista ao programa Tribuna Livre, da Rádio FM Capital 95,9, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Terenos, no valor de R$ 5 milhões.

Reinaldo ainda adiantou que “daqui a alguns dias, serão inaugurados o hospital de Três Lagoas, a Santa Casa de Corumbá e o Hospital do Câncer aqui na Capital. Amambai e Naviraí também terão unidades de saúde, e Ponta Porã terá mais 29 leitos com mais equipamentos.

Em um investimento de R$ 120 milhões, a nova etapa da Caravana da Saúde promete realizar 70 mil procedimentos médicos de média e alta complexidades.

Jardim, Maracaju, Nioaque, Alcinópolis, Bodoquena, Caarapó, Corumbá e Nova Andradina também estão sendo contempladas com obras no setor de saúde, sempre com o foco em ofertar serviço de qualidade aos sul-mato-grossenses.