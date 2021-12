Com a ordem de serviço assinada, o Governo do Estado deu início, na segunda-feira (06), a obra de restauração da MS-480, em Batayporã, mantendo em andamento os investimentos em infraestrutura nas rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul.

A rodovia liga Mato Grosso do Sul a São Paulo, passando pelo Rio Paraná. De acordo com a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), os serviços de restauração, melhoramento e adequação da capacidade de tráfego, segurança e drenagem da rodovia foram iniciados no trecho da Barragem de Porto Primavera.

Com investimento de R$ 6.971.362,08, de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), serão restaurados 11,035 KM da rodovia e a obra deve ficar pronta em 180 dias. “Ao melhorar o fluxo e a segurança nesta rodovia estamos proporcionando bem-estar, segurança, desenvolvimento para a população não apenas do município, mas de todo o Estado”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel.

ATENÇÃO AOS MOTORISTAS

Para quem trafega pela região, é necessária atenção redobrada já que a equipe da empresa responsável pela obra está na pista realizando os serviços. A rodovia opera no sistema pare e siga à medida em que a obra avança.