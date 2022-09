Com uma população estimada em 7,3 mil pessoas, Jaraguari é um dos menores municípios de Mato Grosso do Sul em número de habitantes. Mesmo assim, a cidade recebe atenção do Governo do Estado com obras e investimentos em diversas áreas.

Nesta quinta-feira (22), o governador Reinaldo Azambuja entregou uma arena esportiva do programa “MS Bom de Bola” e deu a largada para mais duas obras: a construção do ginásio municipal e a pavimentação asfáltica e drenagem do bairro Otaviano Pereira.

“É a 49ª arena que entregamos e hoje estamos assinando um ginásio de esportes de R$ 4,6 milhões para termos os jovens, as crianças e os idosos praticando esporte. Essa grama sintética, desta arena, tem garantia de 5 anos. Pode jogar à vontade. É a mesma do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, e que a maioria dos estádios está usando. E o basquete de três, que também faz parte, é modalidade olímpica”, contou Reinaldo Azambuja.

A arena esportiva conta com quadra de futebol society e basquete, arquibancadas, luz de led e grama sintética. Em todo o Estado, o Governo vai entregar 117 arenas esportivas, dentro do Programa “MS+Esporte”, lançado pelo governador Reinaldo Azambuja em outubro de 2021 e que prevê mais de R$ 120 milhões de investimentos. Todos os municípios irão receber esses equipamentos esportivos.

Reinaldo Azambuja assinou ainda a ordem de início para execução da construção do Ginásio Municipal de Jaraguari. A obra será executada pela prefeitura com investimento do Governo do Estado de R$ 3,7 milhões, acrescido de contrapartida do município (R$ 920 mil), totalizando R$ 4,62 milhões.

O governador também autorizou a licitação para obra de pavimentação no Residencial Otaviano Pereira, onde o Governo do Estado executa a construção de 30 lotes urbanizados, com recursos próprios. Para a obra de pavimentação são destinados R$ 3,2 milhões.

O governador lembrou ainda que Jaraguari recebeu R$ 58 milhões de investimentos do Governo do Estado nos últimos sete anos e meio. “Fizemos uma grande parceria com Jaraguari. O asfalto de Jaraguari Velho- Bonfim, a escavadeira de R$ 980 mil, ônibus novo, o núcleo industrial que o Governo do Estado comprou para gerar empregos, fizemos casas populares, várias parcerias”.

De acordo com o prefeito Edson Nogueira, o volume de investimentos é inédito no Município. “Nunca houve na história de Jaraguari tanto dinheiro empregado na cidade. Isso é gratificante. Ele tem feito aqui investimento de cidades de 100 mil, 200 mil habitantes”, destacou.

Por conta dos investimentos realizados em Jaraguari, Reinaldo Azambuja recebeu o Título de Cidadão Jaraguariense, concedido pela Câmara Municipal, com votos favoráveis de todos os vereadores.

“Hoje sou irmão de vocês, de fato é de direito, porque estou recebendo o Título de Cidadão Jaraguariense. Eu já tinha um carinho muito grande por Jaraguari, mas agora aumenta o nosso compromisso com vocês”, afirmou o governador.

Também participou da agenda o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo, secretários municipais e vereadores, entre outras autoridades.