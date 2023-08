Governo do Estado investe mais de R$ 118,2 milhões em obras de infraestrutura urbana em Campo Grande

O Governo do Estado realiza novos investimentos que totalizam R$ 118,2 milhões em oito obras de infraestrutura urbana em Campo Grande.

O valor da contrapartida estadual faz parte das ações do pacote de aniversário de Campo Grande – comemorado em 26 de agosto –, como parte dos projetos anunciados pela prefeitura.

Entre as obras estão a modernização da Avenida Duque de Caxias (entre o aeroporto e o Núcleo Industrial) e a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do Córrego Imbirussu.

“As obras estão recebendo recursos do Governo do Estado devido a importância de viabilizar o desenvolvimento e bem-estar para o cidadão sul-mato-grossense, seja na Capital ou nos diversos municípios do interior. Vamos ser parceiros no que for prioridade, como é a entrada de Campo Grande, ligando a regiões importantes para o Pantanal e a Rota Bioceânica”, explicou o governador Eduardo Riedel, no lançado da obra realizado nesta segunda-feira (14) na Vila Popular.

Ambas as obras terão investimento total de aproximadamente R$ 103,3 milhões, dos quais tem contrapartida do Governo do Estado na ordem de R$ 32,5 milhões.

A obra de requalificação da Avenida Duque de Caxias com o lançamento das obras das vias estruturantes da região do Imbirussu – Nova Campo Grande (etapas 1 e 2), foi lançada esta manhã (14).

A modernização da avenida tem investimento total previsto em R$ 18,7 milhões, sendo pouco mais de R$ 9,6 milhões de repasse estadual. Já na implantação de vias estruturantes no fundo de vale do Córrego Imbirussu tem investimento de R$ 84,608 milhões e R$ 23,5 milhões de recursos do Governo do Estado.

Também participaram da solenidade de lançamento da obra os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Seilog), e ainda a senadora Tereza Cristina, a prefeita Adriane Lopes, e outras autoridades.

A modernização da área é significativa para a Capital e o Estado, por ser o local destinado a entrada de turistas que passam na cidade rumo ao Pantanal e demais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul como Aquidauana, Miranda, Bonito, Jardim, Poro Murtinho, Corumbá e outros.

“Estamos na entrada do Pantanal, muitos turistas passam por aqui e vão saber que a cidade é bem cuidada”, disse a senadora Tereza Cristina.

E os investimentos estaduais vão continuar. “Estamos em diversas regiões da Capital buscando melhorias permanente com pavimentação, infraestrutura de vias. Temos várias frentes de trabalho em diversos bairros como nas Moreninhas, além da Avenida Cafezais. E para o ano que vem vamos avançar. A prioridade é pavimentar os bairros. Focamos junto com os municípios para que nenhuma cidade do estado tenha rua sem asfalto”, disse Riedel.

“Agradeço ao governador que tem sido um grande parceiro. O recapeamento das vias são obras muito aguardadas pelos moradores. Nessa região da Vila Popular, onde mais de 100 mil pessoas vivem, tem a importância para o Estado por ser a entrada do Pantanal, e onde a maioria dos turistas chega”, disse Adriane Lopes.

No pacote lançado pela Prefeitura, também constam outras duas obras que estão em andamento a totalidade de recursos próprios do Governo de MS. A pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração do pavimento na Avenida dos Cafezais de R$ 11,1 milhões e tem 87,54% executada.

Já na obra de implantação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento asfáltico na Avenida Aldo da Serra, nas Moreninhas são R$ 41,3 milhões.

