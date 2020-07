Um dos mais conceituados Cras do Brasil ganhará nova clínica. A obra arrojada de R$ 3,8 milhões e sem comparação em estruturas equivalentes no país, foi autorizada pelo o governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Semagro, Jaime Verruck, na manhã desta quarta-feira (15). Serão 1.153,33 metros quadrados de área construída, com prazo de 540 dias para conclusão.