A restauração, adequação do tráfego e drenagem da MS-384, em um trecho de 67 quilômetros, que passa pelos municípios de Antônio João e Bela Vista, é fundamental para alavancar a região de fronteira e contribuir com a Rota Bioceânica – um corredor até o Pacífico, que dará mais competitividade a Mato Grosso do Sul.

Mas você sabia que essas transformações foram planejadas e estão sendo executadas pelo Governo do Estado? Na cidade fronteiriça de Bela Vista, por exemplo, as entregas do Governo do Estado têm contribuído para o desenvolvimento econômico da cidade conhecida como “Princesinha do Apa”.

Desde 2015, o município, já recebeu do Governo do Estado R$ 219 milhões, que foram destinados a ações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança e habitação.

A maior parte desses recursos, R$ 180 milhões, foram destinados a execução de obras na cidade, tais como a pavimentação asfáltica e drenagem de rodovias e vias urbanas, além da construção de pontes de concreto e obras de saneamento.