Governo do Estado propõe 5% de reajuste salarial aos servidores públicos

O Governo do Estado anunciou, nesta quarta-feira, 19, a concessão de reajuste linear de 5% no salário dos servidores do Poder Executivo Estadual.

O valor foi anunciado pelos secretários de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, e de Administração, Ana Nardes, aos sindicatos e federações de trabalhadores, no final da tarde.

Agora o projeto de lei com o reajuste será encaminhado à Assembleia Legislativa. O governo ressalta que o valor está acima dos 4,65% do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acumulado nos últimos 12 meses.