O Governo do Estado entregou na manhã da última terça-feira (20), no Comando-Geral da Polícia Militar, em Campo Grande, mais 20 viaturas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. São 14 motos BMW 850 cilindradas, zero quilômetro, para a PM e 6 para o Corpo de Bombeiros, totalizando 20 viaturas de 2 rodas.

Conforme o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento, o investimento total é de R$ 1.190.000,00 em recursos oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública, que levam tecnologia e inovação para a capital e interior. “Você tem equipamentos de ponta, qualidade e investimentos que são convertidos em melhoria nas condições de trabalho dos policiais militares e bombeiros militares, bem como nos serviços que estes prestam à população”, destacou.

Das motos entregues para a Polícia Militar, 8 serão destinadas ao Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) em Campo Grande, 2 irão para Três Lagoas, 2 para Corumbá e 2 para a PM de Dourados. Os novos veículos serão utilizados no policiamento tático de motos, com o objetivo de reduzir o tempo resposta do policiamento preventivo e ostensivo. “São motos capazes, velozes, nas quais os policias militares vão se sentir confortáveis e aptos a desempenharem suas funções com mais qualidade, mais entusiasmo e mais comprometimento”, lembrou o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez.

Para o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, tenente-coronel Elcio Almeida, o policiamento ostensivo será impactado com as novas viaturas. “Vínhamos trabalhando com motos menores e essas novas viaturas, que oferecem mais confiança e segurança para o policial militar, além de facilitar o acesso em ruas estreitas e de difícil acesso, como temos em Corumbá, melhora e impacta o policiamento preventivo e ostensivo”, garante.

Segundo o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Amaral, a instituição irá empregar as novas motos BMW no moto socorrismo, que é uma intervenção mais rápida e mais ágil, principalmente nos horários de pico. “Com a moto a gente consegue chegar mais rápido no local do acidente, fazendo com que possamos prestar o socorro mais rápido e com as medidas de primeiros socorros proteger a vida do cidadão que está precisando do atendimento dos bombeiros”, diz.

Das 6 novas motos entregues ao Corpo de Bombeiros, 4 ficarão em Campo Grande, sendo 2 na região norte e 2 na região sul e 2 irão para Dourados. “As motocicletas conseguem tem uma maior agilidade no trânsito, chegar mais rápido e dar o primeiro suporte de vida às vítimas, até a chegada das unidades de resgate e isso aumenta sobremaneira o sucesso nos resgates”, assegura o Comandante de Bombeiros do Interior, coronel Marcos Meza.

As novas BMW que passam a integrar a frota da segurança pública de Mato Grosso do Sul tiveram custo unitário de R$ 59.800,00. A Sejusp conseguiu adquirir os veículos com preço mais baixo por ter feito adesão à ata de registro de preços do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o que agilizou a aquisição e trouxe economia aos cofres públicos.

Investimentos

Todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com novas viaturas pelo governo Reinaldo Azambuja. De 2015 a 2019 foram entregues 742 novas unidades e para este ano estão previstos mais 300 veículos para as forças de segurança pública. Os investimentos em novas viaturas ultrapassam R$ 185 milhões.