O Diretor de Migração, Ángeles Arriola, anunciou que o Governo reabriu a Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este com Foz de Yguazú. O desbloqueio da passagem de fronteira seria a partir da próxima terça-feira (29). “O Presidente da República foi muito claro e falou de uma folga sem controles na ponte da Amizade, ida e volta de taxistas, Mototáxista e todas as pessoas que passam por terra ”, disse Ángeles Arriola, Diretor de Migrações, durante encontro realizada esta manhã com autoridades locais e representantes sindicais. Julio Rolón, vice-ministro da Reitoria e Vigilância Sanitária explicou que “a reabertura da Ponte da Amizade será por um período período experimental de três semanas e posteriormente a evolução epidemiológica será analisada em reunião”.